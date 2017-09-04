В ДНР на шахте, где произошло затопление, нашли тело горняка

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Тело одного горняка найдено на затопленной шахте в Макеевке, судьба второго остается неизвестной, сообщили в понедельник в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ведомстве заявили, что в пятницу на шахте в Макеевке произошло затопление наклонного ствола. Сообщалось о поиске двух горняков.

"Сегодня, 4 сентября 2017 года, в 10.03 сотрудники военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР обнаружили и подняли на поверхность тело погибшего горняка на шахте "Горизонт" в городе Макеевка. Поиски второго пострадавшего мужчины продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.