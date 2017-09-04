Посты на русском о НАТО в Балтии пишут боты, заявили в альянсе

РИГА, 4 сен — РИА Новости. В социальной сети Twitter 84% информации о присутствии НАТО в Латвии на русском языке создают боты. К такому выводу пришли исследователи Центра стратегической коммуникации альянса (Stratcom) Robotrolling-2017, сообщает агентство Sputnik Латвия.

В Центре изучили публикации за период с 1 марта по 30 августа 2017 года.

В исследовании говорится, что информация о НАТО на русском языке активнее всего появлялась в Эстонии, "где 87% всего контента создавалось роботами". "Латвия с 85% содержания находится на втором месте, у Литвы — 81%, а у Польши — 80%", — утверждается в докладе.

Исследователи Центра рассматривали посты, в которых упоминались НАТО и одна из четырех стран – Литва, Латвия, Эстония и Польша. Они изучили 32 тысячи постов, при этом каждый третий из них был написан на русском.

Авторы исследования подчеркивают, что такой высокий процент ботов, которые интересуются Североатлантическим альянсом в Балтии, частично объясняется тем, что многие аккаунты СМИ автоматически постят ссылки на новости и заголовки. Эти аккаунты также включили в исследование. Специалисты Stratcom отметили, что русскоязычный сегмент Twitter модерируется хуже, чем англоязычный. Они пришли к

выводу, что демократизирующая роль социальных сетей, таких как Twitter, сильно преувеличена как минимум в том, что касается России. По их мнению, любой исследователь, политик или журналист, который измеряет уровень активности или интереса в Twitter, должен учитывать количество задействованных ботов, чтобы получить верную статистику.

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