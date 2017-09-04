Швейцарский парламентарий надеется, что Россия скоро вернётся в ПАСЕ

Москва, 4 сен — РИА Новости. Член Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации, сопредседатель группы дружбы "Швейцария — Россия" Филиппо Ломбарди надеется на скорейшее возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
"Надеемся на скорое возвращение России, парламентской делегации в ПАСЕ, в работу", — заявил он в ходе встречи в Совете Федерации в понедельник. Он подчеркнул, что речь идет о полноценном возвращении с полными полномочиями и без ограничений.
Ломбарди добавил, что для возвращения "нужны усилия с обеих сторон: и со стороны ПАСЕ и с РФ"
"Думаю, что в ближайшие месяцы можно надеяться, что будут предприняты усилия с двух сторон", — сказал он, однако не уточнил, какие именно шаги, по его мнению, будут предприняты сторонами для нормализации отношений.
В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.