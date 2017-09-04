В Крыму назвали преследование западных компаний "охотой на ведьм"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Западным странам пора прекратить преследовать свои компании и граждан за сотрудничество с Крымом, так как это уже напоминает охоту на ведьм времен средневековой инквизиции, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Ранее министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилианне Плаумен заявила, что власти проверят законность участия двух нидерландских компаний в строительстве моста через Керченский пролив, сообщила телерадиокомпания NOS

"Негодование Запада по поводу участия фирм в строительстве моста через Керченский пролив напоминает охоту на ведьм времен средневековой инквизиции. Западным странам пора прекратить преследовать свои компании и граждан за желание сотрудничать и открывать для себя новые перспективы развития в российском Крыму", — сказал журналистам Смирнов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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