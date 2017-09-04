Россия не отказывается от диалога в формате "Рябков-Шеннон"

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. РФ не отказывается от механизма "Рябков — Шеннон" (замминистра МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон), это полезный и нужный диалог, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

"Мы сами от диалога не отказываемся. Мы считаем, что диалог в нынешней ситуации нужен. Он, мы надеемся, может быть полезен. Если по каким-то причинам результата мы не добьёмся и в этот раз или продвинемся слишком незначительно вперёд, это тоже не будет поводом для того, чтобы от этого диалога отказываться", — заявил Рябков журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи с Шеноном до Генассамблеи ООН.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что формат "Рябков — Шеннон" будет сохранен, свои встречи они посвятят вопросам двусторонней повестки дня России и США.