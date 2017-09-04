Ситуация с КНДР станет одной из тем встречи глав РФ и Южной Кореи на ВЭФ

Баннеры с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке

Баннеры с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Ситуация на Корейском полуострове и возможные ответные меры на новое ядерное испытание КНДР станут одними из главных вопросов на повестке дня запланированной встречи президентов РФ и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ Ина на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает агентство Ренхап.

"В связи с ядерным испытанием КНДР, мы предполагаем, что значительное внимание на российско-южнокорейском саммите будет уделено сложившейся после ядерного испытания КНДР ситуации, обмену информацией и обсуждению ответных мер в будущем", — цитирует слова заместителя главы отдела по вопросам национальной безопасности при администрации президента Нам Гван Пхё агентство Ренхап

По словам чиновника, встреча Путина и Муна будет иметь большое политическое значение.

"Самое главное в ходе саммита между Россией и Южной Кореей — это установить личные отношения и взаимное доверие между лидерами двух стран", — подчеркнул Нам Гван Пхё.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Гостями форума должны стать премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.