США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Дипломатия или ядерный удар: как США обещают защитить союзников от КНДР

Сюжет:
Испытание водородного боезаряда в КНДР (91)
12:1804.09.2017
(обновлено: 12:19 04.09.2017)
0940
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017Трансляция новостей о ядерном испытании в КНДР. 3 сентября 2017
© AP Photo / Ahn Young-joon

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Международное сообщество внимательно следит за событиями, которые разворачиваются на Корейском полуострове — КНДР в воскресенье испытала водородный боезаряд, предназначенный для оснащения межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Сеул утверждает, что в следующий раз Пхеньян испытает МБР в сторону Тихого океана, а пока США заявляют о намерении "прикрыть" союзников — Японию и Южную Корею — с использованием всего спектра дипломатических мер, а также обычных и ядерных вооружений.

Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Корейской народной армии во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Сеуле заявили, что КНДР готовит новые ракетные пуски
Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного в этот раз заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Таким образом не остается никаких сомнений, что КНДР обладает ядерным оружием  и может выполнить угрозы, выпустив ракеты в направлении острова Гуам, где расположены американские военные базы. Как скоро может произойти следующий пуск, остается только гадать.

Что касается дипломатических мер, то по данным Москвы, США ведут диалог с Пхеньяном "по какому-то полускрытому, полуофициальному, полуакадемическому каналу". Однако на деле приготовления к отражению возможной атаки со стороны КНДР идут при помощи военных средств.

Сеул и Токио готовятся

Южная Корея и США, не дожидаясь очередного северокорейского пуска ракет, начали консультации относительно возможного размещения на южнокорейской территории авианосца и стратегических бомбардировщиков ВС США.

Судно с контейнерами в Сиэтле, США
© AP Photo / Elaine Thompson, File
Ассанж предупредил Трампа об угрозе отставки при отказе от торговли с КНР
Кроме того, министерство обороны Южной Кореи заявило о планах по скорому размещению дополнительных четырех пусковых установок в рамках размещения системы ПРО США THAAD. В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Япония, со своей стороны, считает необходимым повышать возможности противоракетной обороны страны, в том числе за счет размещения наземных комплексов американской системы "Иджис" (Aegis Ashore). "Существует возможность дальнейших провокационных действий. С опорой на американо-японский альянс, мы будем прилагать все возможные усилия для обеспечения безопасности наших граждан", — подчеркнул японский премьер Синдзо Абэ.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР

Он также отметил, что Токио намерен "тесно взаимодействовать с США для повышения противоракетной обороны".

Япония считает необходимым провести с Россией консультации относительно ситуации на Корейском полуострове. Ранее посол этой страны Тоёхиса Кодзуки сообщил, что Токио призывает Москву усилить давление на КНДР и рассчитывает, что эту тему удастся обсудить на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Москва призывает к сдержанности

Трансляция новостей о втором запуске баллистической ракеты КНДР. 29 июля 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Предчувствие ядерной войны: почему США не могут договориться с КНДР
Российская сторона считает, что дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР контрпродуктивно и опасно, а все вопросы следует решать на основе поиска политико-дипломатических путей урегулирования.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, в нынешней ситуации с КНДР любой шаг может привести к политическому и военному взрыву. "Места для эскалации не должно быть. Те, кто сильнее и умнее, должны проявлять сдержанность. Понятно, что в нынешней ситуации любой опрометчивый шаг может привести просто к взрыву. К взрыву политическому, военному, а совсем не тому испытательному ядерному взрыву, который проведен и который отражает нарастающую тенденцию к осложнению ситуации в Северо-Восточной Азии", — сказал Рябков.

"Для нас это небезразлично. Все это рядом с нашими границами", — добавил он.

Замминистра также заявил, что на КНДР можно повлиять, выдвинув реалистичные предложения о диалоге, многое в данном процессе зависит от США.

"Все участники обсуждения этой проблемы имеют влияние на КНДР. На КНДР, я думаю, можно повлиять, выдвинув реалистичные предложения о диалоге. И здесь очень много зависит от наших американских коллег, которые, к сожалению, до сих пор в больше степени склонны говорить языком санкций, временами языком угроз, чем искать решение при помощи дипломатического инструментария", — сказал Рябков журналистам.

Он также отметил, что прямой диалог в ситуации с Северной Кореей — это единственный путь вперед.

Угроза безопасности для ЕС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала проведение КНДР очередных ядерных испытаний серьезной провокацией и угрозой международной безопасности.

Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Игра мускулами: КНДР угрожает ударом по Гуаму, США обещают "огонь и ярость"
Могерини сообщила, что обсудит ситуацию с партнерами, в частности, с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассиной Зербо и главой МАГАТЭ Юкией Амано, а также с министрами иностранных дел стран-членов ЕС в ходе неформальной встречи на этой неделе в Таллине.

Дипломатический источник в Брюсселе сообщил РИА Новости, что Евросоюз может сыграть конструктивную роль в организации и проведении с властями КНДР переговоров по урегулированию ситуации с ядерной угрозой.

"Евросоюз располагает большими, нежели США, дипломатическими возможностями по урегулированию кризиса. Я считаю, что ЕС мог бы вести диалог с Пхеньяном совместно с другими международными посредниками", — сказал собеседник агентства.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена