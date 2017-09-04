США, как и КНДР, не имеют права угрожать ядерным оружием, считают в ЛДПР

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В ЛДПР считают, что США не имеют права угрожать кому-либо ядерным оружием — так же, как и КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов защищать свою территорию и союзников от КНДР с использованием всего спектра дипломатических мер, а также ядерных возможностей.

"Северная Корея не может никому угрожать (ядерным оружием), согласен, но пусть тогда и США не угрожают. В детском варианте: а кто первый начал эту войне в Корее?" — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский журналистам.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

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