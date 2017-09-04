В партии Саакашвили пообещали, что он не будет "прорываться" на Украину

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не будет прорываться силой через украинскую границу, все будет в рамках закона, заявила в понедельник член его партии "Движение новых сил" Ольга Галабала.

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" заявили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину. Ряд украинских СМИ заявили о намерении Саакашвили идти прорывом через границу.

"У нас мирное собрание, и никакого прорыва границы не будет. Никто не будет совершать никакие незаконные действия, тем более прорыв границы", — сказала Галабала на пресс-конференции.

По ее словам, соратники Саакашвили ожидают провокации со стороны украинских властей на границе в день возвращения Саакашвили. В частности, она допустила, что будет закрыт пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, через который Саакашвили намерен въехать на Украину. Она допустила, что будет перекрыта автодорога, ведущая к пункту пропуска.

Она также сообщила, что располагает информацией о том, что в восточных регионах готовятся группы провокаторов, чтобы устроить драки на границе.