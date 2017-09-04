Саакашвили заявил о подготовке Киевом против него провокаций

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что власти Украины готовят провокации перед его возвращением в эту страну.

Ранее Саакашвили, лишенный украинского гражданства, заявил, что вернется на Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину. Украинская погранслужба заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

"Они готовят какие-то провокации. Я не буду удивлен, если в последующие дни они объявят меня агентом или генералом ФСБ, лучшим другом Путина, планом расшатывания Украины", — цитирует Саакашвили пресс-служба партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

По его словам, украинские власти приказали министерству юстиции Украины изучить процедуру его экстрадиции в Грузию. Саакашвили также заявил, что украинская власть ему угрожает, кроме того, "давит на польские власти".

"Мне кажется, что было бы разумнее дать мне возможность поехать в украинский суд без эксцессов, без всяких провокаций. Просто сделать юридические вещи, защитить себя, а также создать прецедент, что приказы президента (Украины Петра Порошенко — ред.) можно обжаловать и можно даже победить, если ты прав", — добавил Саакашвили.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Порошенко заявлял, что вопросом возможного возвращения Саакашвили на Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.