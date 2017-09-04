В Японии рассказали, чего ждут от встречи Путина и Абэ

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония рассчитывает на то, что вопросы совместной экономической деятельности с Россией на южных Курилах или, как называют в Японии Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, на "четырех северных островах", будут "настойчиво обсуждаться" на встрече лидеров двух стран во Владивостоке. Об этом на заседании комиссии по совместной экономической деятельности заявил министр экономики, отвечающий также за развитие экономического сотрудничества с Россией, Хиросигэ Сэко.

Министр напомнил, что предыдущее заседание комиссии состоялось 14 июля – после встречи на высшем уровне лидеров Японии и России на полях саммита G20. Затем 7 августа прошла встреча и обсуждение между главами МИД Японии и России Таро Коно и Сергеем Лавровым.

"После этого 17 августа прошло активное и конструктивное обсуждение совместной экономической деятельности между заместителями министров иностранных дел. Я хотел бы надеяться, что на встрече лидеров, которая пройдет на этой неделе во Владивостоке, состоится настойчивое обсуждение, основанное на той дискуссии, которую мы проведем на этом заседании, а также предыдущих японо-российских обсуждениях (этого вопроса – ред.) и на результатах исследования на месте", — сказал японский министр.

Четвертое по счету заседание комиссии по вопросам совместной экономической деятельности на южных Курилах открылось в МИД Японии в качестве подготовки встречи двух лидеров во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Договоренность о начале обсуждения совместной экономической деятельности на южных Курилах была достигнута во время визита в Японию президента России Владимира Путина. Как ожидается, она станет одной из тем обсуждения на двустороннем саммите.