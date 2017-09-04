ВАРШАВА, 4 сен — РИА Новости. Польша должна поспешить с решением вопроса о получении военных репараций от Германии, заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский в эфире радиостанции RMF FM.
При этом министр отметил, что решение данного вопроса не входит в рамки его компетенций. "Я — не все польское правительство. В некоторые элементы я могу внести ясность,… но решение в деле репараций выходит за рамки моей компетенции", — сказал он.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.