ВАРШАВА, 4 сен — РИА Новости. Польша должна поспешить с решением вопроса о получении военных репараций от Германии, заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский в эфире радиостанции RMF FM.

"Много предыдущих правительств умывало в этом деле руки. Уходят последние жертвы Второй мировой войны, и в этом контексте нужно спешить", — заявил Ващиковский.

При этом министр отметил, что решение данного вопроса не входит в рамки его компетенций. "Я — не все польское правительство. В некоторые элементы я могу внести ясность,… но решение в деле репараций выходит за рамки моей компетенции", — сказал он.

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.