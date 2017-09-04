Президент Египта надеется на помощь России в борьбе с террором в Сирии

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Египет рассчитывает на сохранение единства и территориальной целостности Ливии и Сирии, а также на содействие России в борьбе с терроризмом, заявил президент арабской республики Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси.

"Что касается региональных конфликтов, в первую очередь Сирии и Ливии, то здесь мы, разумеется, стремимся играть самую позитивную роль в урегулировании, имею в виду необходимость борьбы с террором и сохранение единства и территориальной целостности этих стран", — сказал президент Египта на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам Ас-Сиси, это основная цель, к которой стремится Египет." И мы рассчитываем также и на вашу поддержку в том, что касается достижения этой цели", — сказал он.

Встреча лидеров проходит на полях саммита БРИКС в китайском Сямэне.

Российский президент заметил, что рад возможности встретиться с лидером Египта и обсудить все актуальные вопросы.

В начале встречи Путин и Ас-Сиси перекинулись парой фраз, ожидая египетскую делегацию. "Подождем?" — предложил Путин президенту Египта дождаться его делегацию. Ас-Сиси заметил, что члены делегации уже идут, и поинтересовался у президента РФ, как у него дела. "Отлично", — сказал российский лидер.