В ДНР продолжают поиски двух горняков на шахте, где произошло затопление

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Судьба двух горняков на затопленной шахте в Макеевке остается неизвестной, их поиск продолжается, сообщили в понедельник в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в МЧС ДНР сообщили, что в пятницу на шахте в Макеевке произошло затопление наклонного ствола.

"С начала проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ организована разведка наклонного ствола до уровня поднятия воды, пострадавших не обнаружено. Работы по поиску застигнутых горняков продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.