ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Обсуждение совместной экономической деятельности с Россией на Южных Курилах или —как называют в Японии Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — на "четырех северных островах", должно последовательно продвигаться для заключения мирного договора, об этом в начале заседания комиссии МИД Японии по этому вопросу заявил ее председатель министр Таро Коно.

"Мы ведем тщательное обсуждение, направленное на формирование совместных экономических проектов на северных островах, в том числе вели обсуждение с Россией на высшем уровне. После того, как в декабре прошлого года лидеры договорились начать обсуждение совместной экономической деятельности, в марте состоялось обсуждение на уровне заместителей министров, в мае-июне было осуществлено исследование (этого вопроса – ред.) делегацией представителей государственных и коммерческих институтов. Я сам в Маниле во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым также обсудил вопрос совместной экономической деятельности. Также мне доложили, что на переговорах замминистров иностранных дел 17 августа были определены проекты и проведено конструктивное обсуждение их продвижения в дальнейшем", — рассказал Коно.

"Важно, чтобы это обсуждение последовательно продвигалось вперед для заключения мирного договора", — подчеркнул министр иностранных дел Японии.

Четвертое по счету заседание комиссии по вопросам совместной экономической деятельности стало первым для Таро Коно после его назначения на пост министра иностранных дел в начале августа. Министр подчеркнул, что сегодняшнее заседание должно стать подготовкой к встрече лидеров России и Японии во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.