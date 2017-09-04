США и Украина выполнят наблюдательный полет над Белоруссией и Россией

МИНСК, 4 сен – РИА Новости, Нина Гурина. США и Украина со 4 по 8 сентября выполнят наблюдательный полет над Белоруссией и РФ в рамках договора по открытому небу, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского министерства обороны.

"С 4 по 8 сентября в рамках договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Белоруссии и Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, "целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Россия ратифицировала его в мае 2001 года.

Договор действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.