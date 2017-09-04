Министерство окружающей среды Южной Кореи согласилось на размещение ПРО США

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министерство окружающей среды Южной Кореи дало условное согласие на размещение системы ПРО THAAD, сообщило агентство Рёнхап.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.