Министерство окружающей среды Южной Кореи согласилось на размещение ПРО США

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министерство окружающей среды Южной Кореи дало условное согласие на размещение системы ПРО THAAD, сообщило агентство Рёнхап.

По словам представителей южнокорейского ведомства, соответствующее решение было принято после того, как министерство обороны страны предоставило результаты проведенного анализа уровня радиации и шумов в районе размещения комплексов. Проведенные министерством замеры показали, что размещение системы THAAD окажет минимальное воздействие на окружающую среду.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.