Премьер правительства Тайваня подал прошение об отставке

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Премьер правительства Тайваня (Исполнительного Юаня) Линь Цюань подал прошение об отставке, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства.

Как отмечает агентство, это ожидаемое событие, обусловленное снижением общественной поддержки главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.