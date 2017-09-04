На химзаводе в Техасе после пожара уничтожили горючие материалы

Полиция и пожарные в районе химического завода Arkema в Кросби

Полиция и пожарные в районе химического завода Arkema в Кросби

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Представители пожарной инспекции произвели управляемое возгорание горючих материалов на химическом заводе Arkema в штате Техасе, где ранее произошел пожар.

"Компания Arkema третьего сентября в координации с объединенным командованием предприняла предупредительные меры и инициировала контролируемое возгорание оставшихся цистерн. Выгорели все девять цистерн, заполненных органической перекисью", — говорится в заявлении пожарной инспекции округа Харрис, штат Техас.

В четверг сообщалось, что два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви". Территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом, это нарушило работу завода. В субботу, по данным CNN, на заводе произошел пожар.

Техас столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.