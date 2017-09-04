Премьер Японии считает, что необходимо улучшить возможности ПРО страны

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимым повышать возможности противоракетной обороны страны, в том числе за счет размещения наземных комплексов американской системы "Иджис" (Aegis Ashore), на фоне обострения ситуации в регионе после ракетных пусков и шестого ядерного испытания КНДР.

Об этом, по данным агентства Киодо, Абэ заявил в ходе заседания правительства.

"Существует возможность дальнейших провокационных действий. С опорой на американо-японский альянс, мы будем прилагать все возможные усилия для обеспечения безопасности наших граждан", — подчеркнул японский премьер.

Абэ также отметил, что Токио намерен "тесно взаимодействовать с США для повышения противоракетной обороны".

Накануне, 3 сентября, КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

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