Российский "след": глава СБУ обвинил ФСБ в организации терактов на Украине

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак в своем обращении к руководителю ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы подготовке и организации террористических актов на территории Украины.

"Как офицер к офицеру"

Глава украинского ведомства, ответственного за обеспечение государственной безопасности, заявил, что Россия якобы занимается организацией терактов на Украине. В частности, Грицак нашел "российский след" в терактах в Одессе, Херсоне и Харькове.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне, и в других городах — к организации этих терактов причастны работники спецслужб" — сказал глава СБУ в своем обращении к Бортникову.

Он также заявил, что Россия ищет повод, чтобы начать полномасштабную военную операцию на территории Украины.

Другие обвинения в адрес РФ

Ранее руководитель СБУ также обвинил РФ в якобы готовящихся терактах в Москве и других российских городах, вину за которые впоследствии возложили бы на трех ветеранов военной операции украинских силовиков в Донбассе.

Как рассказал Грицак, "трем бывшим участникам АТО предложили выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы", за которые бывшие силовики должны были получить вознаграждение. Однако, как полагает глава СБУ, "российские спецслужбы фиксировали пребывание украинцев на инфраструктурах объектах", чтобы в дальнейшем использовать материалы как доказательство причастности украинских властей к готовящимся терактам в российской столице.

Грицак сообщил, что один из прибывших в Москву украинцев понял, что "его используют в преступных целях", после чего все трое бежали из России и сообщили о случившемся сотрудникам СБУ.

Объявление России "страной-агрессором"

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В 2015 году Рада принимала заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором", так как Москва, по мнению украинских властей, вмешивалась в дела Киева и является стороной конфликта в Донбассе, однако доказательств этому предоставлено не было.

Уже в конце августа этого года представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что РФ в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса, который, по ее словам, готов на 99,9%, будет названа "страной-агрессором".

"Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", — сказала она.

Однако российские власти многократно заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе. Более того, Москва отмечала, что заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.