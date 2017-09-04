Ассанж рассказал об ошибке Трампа, которая может привести к импичменту

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что американский лидер Дональд Трамп может быть отстранен от власти и смещен с должности президента США, если он прекратит торговлю с Китаем.
Ситуация с КНДР
Реагируя на сообщения о ядерном испытании, Дональд Трамп заявил, что США рассматривают несколько возможных ответов на действия Северной Кореи. Одним из таких вариантов президент назвал прекращение торговли с теми государствами, которые имеют деловые отношения с Северной Кореи.
Американский лидер также подтвердил готовность Вашингтона использовать ядерное оружие против Северной Кореи в случае необходимости.
Комментарии Ассанжа
Основатель WikiLeaks предположил, что если глава Белого дома примет решение прекратить торговые отношения с Китаем, то это приведет к тому, что Трампа сместят с должности президента США, учитывая важность торгово-финансовых отношений между Вашингтоном и Пекином.
"Девяносто процентов торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен", — написал Ассанж в Twitter.
Рейтинг популярности Трампа
Однако в последние недели рейтинг одобрения деятельности Трампа вырос до 45 процентов. Американцы положительно оценивают политику главы Белого дома в области экономики и борьбы с терроризмом, но недовольны решениями президента США в сфере экологии, здравоохранения, межрасовых отношений и межгосударственных отношений с РФ.
В целом, граждане США полагают, что Трамп в своих заявлениях открыто выражает собственное мнение, но при этом не ведет себя в соответствии со своим статусом.