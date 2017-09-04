Ассанж рассказал об ошибке Трампа, которая может привести к импичменту

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что американский лидер Дональд Трамп может быть отстранен от власти и смещен с должности президента США, если он прекратит торговлю с Китаем.

Ситуация с КНДР

В воскресенье Северная Корея объявила об успешно проведенном испытании водородного боезаряда. Сообщалось, что Ким Чен Ын лично дал приказ осуществить тесты. При этом в Пхеньяне отметили, что при испытании утечки радиации не произошло, кроме того, тесты не оказали негативного воздействия на окружающую среду.

Реагируя на сообщения о ядерном испытании, Дональд Трамп заявил, что США рассматривают несколько возможных ответов на действия Северной Кореи. Одним из таких вариантов президент назвал прекращение торговли с теми государствами, которые имеют деловые отношения с Северной Кореи.

"Помимо прочих вариантов, США рассматривают прекращение торговли с государствами, которые имеют деловые отношения с КНДР", — написал Трамп в Twitter

Американский лидер также подтвердил готовность Вашингтона использовать ядерное оружие против Северной Кореи в случае необходимости.

Комментарии Ассанжа

Основатель WikiLeaks предположил, что если глава Белого дома примет решение прекратить торговые отношения с Китаем, то это приведет к тому, что Трампа сместят с должности президента США, учитывая важность торгово-финансовых отношений между Вашингтоном и Пекином.

"Девяносто процентов торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен", — написал Ассанж в Twitter.

Рейтинг популярности Трампа

С момента прихода к власти рейтинг популярности Трампа был на достаточно низким. Так, в июле 2017 года рейтинг американского лидера снизился до 36 процентов — рекордно низкого значения главы государства за последние 70 лет.

Однако в последние недели рейтинг одобрения деятельности Трампа вырос до 45 процентов. Американцы положительно оценивают политику главы Белого дома в области экономики и борьбы с терроризмом, но недовольны решениями президента США в сфере экологии, здравоохранения, межрасовых отношений и межгосударственных отношений с РФ.

В целом, граждане США полагают, что Трамп в своих заявлениях открыто выражает собственное мнение, но при этом не ведет себя в соответствии со своим статусом.