Тревога в торговом центре в Барселоне оказалась ложной

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Тревога в одном из торговых центров испанской Барселоны, территорию которого ранее оцепила полиция Каталонии из-за подозрительного рюкзака, оказалась ложной, сообщает издание Periodico.

Ранее сообщалось, что полиция Каталонии оцепила торговый центр в Барселоне из-за найденного там подозрительного рюкзака. Полиция автономного сообщества подтвердила в своем микроблоге в Twitter, что идет операция, отметив, что это "обычные проверки". В районе ограничено движение транспортных средств, одна из трамвайных линий остановлена.

По данным издания, отделение полиции по обезвреживанию боеприпасов сообщило, что содержимое рюкзака не представляет опасности. Также, по данным издания Vanguardia, представители торгового центра заявили, что люди не были эвакуированы из центра.