В Барселоне из-за подозрительного предмета эвакуируют торговый центр

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Полиция Каталонии оцепила торговый центр в Барселоне из-за найденного там подозрительного рюкзака, проводится эвакуация, сообщает издание Vanguardia.

По данным издания, в полицию поступил звонок, что рядом с торговым центром находится оставленный кем-то рюкзак.

Полиция автономного сообщества подтвердила в сети микроблогов Twitter, что идет операция, отметив, что это "обычные проверки". В районе ограничено движение транспортных средств, одна из трамвайных линий остановлена.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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