Депутат ГД: Россия выполнила обязательства, уничтожив боеприпасы с люизитом

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Завершив уничтожение боеприпасов с люизитом, Россия доказала, что намерена выполнить обязательства по уничтожению боевых отравляющих веществ в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО), заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

"Мы… находимся в Конвенции о запрещении химического оружия, в отличие от Америки, которая вышла из нее. Мы выполняем все требования… Практически все боеприпасы химического оружия уничтожены. Вот сегодня одна из составляющих химического оружия, в данном случае, вещество (люизит — ред.) — был уничтожен боеприпас", — сказал Швыткин агентству.

При этом позиция США по вопросу уничтожения химоружия вызывает беспокойство у парламентария. "Мы идем по пути безусловного выполнения всех международных норм, в отличие от Соединенных Штатов Америки, которые, на мой взгляд, используют различные ситуации с применением химического оружия в свою пользу и (действия — ред.) которых носят провокационный характер", — сказал депутат. Он, в частности, упомянул ситуацию в САР и бездоказательные обвинения Вашингтона в адрес Дамаска, повлекшие за собой удар по базе сирийских ВВС, с которой якобы вылетали самолеты с боеприпасами, снаряженными токсинами.

Ранее в Федеральном управлении по безопасному хранению и уничтожению химического оружия заявили, что Россия уничтожила 98,9% запасов отравляющих веществ, а последние боеприпасы будут переработаны на спецпредприятии "Кизнер" в Удмуртии к концу этого года.