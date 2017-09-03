Си Цзиньпин рассказал о целях БРИКС по поддержанию глобального мира

СЯМЭНЬ, 3 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) привержены поддержанию глобального мира и стабильности, а также готовы сделать свой вклад в международную безопасность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии бизнес-форума БРИКС в Сямэне в воскресенье.

"Мы, страны БРИКС, привержены поддержанию глобального мира и внесению своего вклада в мировой порядок в сфере безопасности", — заявил Си Цзиньпин.

Он напомнил, что в этом году в рамках мероприятий по линии БРИКС состоялась встреча высоких представителей пяти стран по вопросам безопасности, в ходе которой стороны выделили ряд важных направлений для дальнейшего сотрудничества, в том числе и взаимодействие в обеспечении международной кибербезопасности.

По его словам, все эти усилия нацелены на улучшение координации и консультаций стран БРИКС по основным международным и региональным проблемам.

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