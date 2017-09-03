Сеул назвал ядерное испытание КНДР неприемлемым

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления на чрезвычайной встрече Совета национальной безопасности в Сеуле. 3 сентября 2017

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления на чрезвычайной встрече Совета национальной безопасности в Сеуле. 3 сентября 2017

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Южной Кореи считает проведение КНДР шестого ядерного испытания неприемлемым действием, нарушающим положения резолюций Совета безопасности ООН и представляющим угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове, но вновь призывает Пхеньян "ступить на путь денуклеаризации и ответить на предложение о диалоге".

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте МИД Южной Кореи.

"Неприемлемо, что, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правительства Южной Кореи и международного сообщества, КНДР безрассудно осуществила ядерное испытание", — говорится в сообщении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

"Выбор за КНДР. Север должен иметь в виду, что последствиями продолжающихся провокаций станут дальнейшая изоляция и экономическое давление. КНДР должна осознать, что обеспечить безопасность и экономическое процветание можно только путем денуклеаризации и ответив на предложение южнокорейского правительства и международного сообщества по диалогу", — подчеркивается в заявлении.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Правительства Японии и Южной Кореи провели экстренные заседания Совета безопасности стран. Премьер-министр Японии наказал правительству осуществлять сбор и анализ информации относительно ядерного испытания КНДР при сотрудничестве с соответствующими ведомствами в США, Южной Корее, Китае и России. Глава японского МИД заявил, что Токио направил Пхеньяну по дипломатическим каналам решительный протест и намерен выступать за срочный созыв Совета безопасности ООН в связи с ядерным испытанием КНДР.

В свою очередь, Южная Корея заявила, что намерена добиваться принятия Советом безопасности ООН новых санкций для "полной изоляции" КНДР и обсуждает возможность размещения самого мощного стратегического вооружения США в ответ на проведение Пхеньяном шестого по счету ядерного испытания.

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