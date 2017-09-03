В Госдуме раскритиковали ЕС и США за подход к борьбе с терроризмом

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Руководство Евросоюза и США не готово адекватно воспринимать предложения России по объединению усилий для борьбы с международным терроризмом, западные политики принимают решения, не соответствующие интересам собственных граждан, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

Об этом он заявил в ходе визита партийной делегации, которую он возглавляет, в страны Латинской Америки.

"Руководство Евросоюза и США не готово адекватно воспринимать наши предложения по объединению усилий для совместной борьбы с международным терроризмом. Под давлением сил, пытающихся сдерживать развитие России, западные политики принимают решения, идущие вразрез интересам собственных граждан, в ущерб национальной экономике и не способные обеспечить безопасность внутри страны в полной мере", — сказал Железняк журналистам в воскресенье.

Парламентарий отметил, что очевидная политическая слепота развязывает руки террористам, которые вновь и вновь устраивают жестокие преступления, убивая невинных людей. "Руководству стран Запада пора всерьез подумать о безопасности своих граждан, пересмотреть политику в отношении борьбы с терроризмом и прекратить войну с тенью несуществующей "российской угрозы". Здравомыслящим политикам очевидно, что перед лицом реальной огромной опасности самым разумным является создание единого антитеррористического фронта", — считает Железняк.

По его мнению, в отличие от западных коллег, ответственные политические силы латиноамериканских стран поддерживают стремление России к объединению международных усилий в противостоянии распространению терроризма и готовы использовать опыт нашей страны. "Мы приложим необходимые усилия, чтобы способствовать развитию сотрудничества между нашими странами в этом важном направлении", — заключил член думского комитета.