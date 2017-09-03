Сильный лесной пожар во Франции уничтожил более 400 гектаров леса за ночь

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Более 400 гектаров леса сгорело за ночь после начавшегося в субботу вечером пожара в департаменте Вар на юго-востоке Франции, передает агентство Франс Пресс.

Пожар начался поздно вечером в субботу около 23.00 (00.00 мск). Местные власти объявили эвакуацию кемпинга Паскалинетт, который располагается в непосредственной близости от очага возгорания. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

"Мы считаем, что сожженная площадь составляет порядка 430 гектаров", — заявил агентству префект департамента Жан-Люк Видлен (Jean-Luc Videlaine). По его словам, для борьбы с пожаром будут использованы воздушные средства.

По данным префектуры департамента, пожар начался в коммуне Йер и достиг коммуны Ла-Лонд-ле-Мор. Власти эвакуировали 115 человек из кемпинга, а также около 50 жителей одного из районов Йер. По словам Видлена, 450-500 пожарных задействованы в тушении пожара утром в воскресенье.

Как сообщает агентство, о еще нескольких очагах возгорания сообщалось на острове Корсика, где сгорело несколько десятков гектаров леса. Сообщается об угрозе возгорания на некоторых территориях из-за сухой погоды и сильного ветра.