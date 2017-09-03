В Сомали в результате нападения "Аш-Шабаб"* погибли более 25 военных

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Более 25 военных Сомали погибли в результате нападения боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в районе портового города Кисмайо, передает агентство Рейтер.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"* ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
*Террористическая организация, запрещенная в России