Сеул повысил уровень готовности из-за возможного ядерного испытания в КНДР

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Военные Южной Кореи повысили степень боеготовности в связи с зафиксированным в КНДР землетрясением магнитудой 5,6, которое могло быть вызвано шестым по счету ядерным испытанием, сообщает агентство Рёнхап.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени (06.30 мск) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал на глубине 0 километров.

Представители администрации южнокорейского президента заявили, что Пхеньян мог осуществить шестое ядерное испытание. В течение получаса в Южной Корее состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности. Военные Южной Кореи подтвердили искусственное землетрясение у ядерного полигона КНДР и ведут сбор информации.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ был создан кризисный штаб. Глава японского правительства заявил, что Токио заявит решительный протест КНДР в том случае, если Пхеньян действительно провел ядерные испытания.