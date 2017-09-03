Премьер Японии и президент США считают необходимым усилить давление на КНДР

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в ходе третьего за неделю телефонного разговора вновь заявили о необходимости усилить давление на КНДР для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"Мы вновь обсудили текущую ситуацию и возможные ответы. По мере того, как КНДР в одностороннем порядке учащает провокационные действия, необходимо тесное сотрудничество между Японией, США и Южной Кореей", — цитирует заявление Абэ телеканал NHK.

Японский премьер также подчеркнул, что стороны едины во мнении о необходимости тесного взаимодействия с международным сообществом, в том числе с Китаем, "для усиления давления на КНДР, чтобы заставить ее изменить свою политику".

"Я намерен предпринять все усилия для защиты жизни и собственности граждан", — добавил Абэ.

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.