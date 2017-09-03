В Канаде из-за пожаров эвакуировали более двух тысяч человек

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Более 2,3 тысячи жителей канадской провинции Саскачеван были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, сообщает телеканал CTV News.

Сообщается, что в четырех населенных пунктах на севере провинции было объявлено чрезвычайное положение. Порядка тысячи человек в данный момент размещены в городе Саскатун, еще 1,3 тысячи — в городе Принс-Альберт.

Еще три неконтролируемых пожара бушуют на севере Саскачевана, основные дороги остаются закрытыми. Сообщений о разрушениях пока не поступало, однако многие жители Саскачевана боятся потерять свои дома.

Ранее сообщалось, что в общей сложности с конца августа из зоны лесных пожаров в Канаде было эвакуировано около пяти тысяч человек.