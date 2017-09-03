Популярность СДПГ среди немцев немного повысилась, показал опрос

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Позиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) немного укрепляются накануне теледебатов ее лидера Мартина Шульца с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, свидетельствуют данные опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

По его результатам, поддержка СДПГ возросла на 1% по сравнению с прошлой неделей и достигла 24%. Правящий партийный альянс ХДС/ХСС сохраняет свои позиции — 38%. "Левые" набрали 9%, у свободных демократов, "Зеленых" и "Альтернативы для Германии" по 8%.

Сама Меркель, согласно опросу, опережает по популярности своего соперника Шульца: если бы граждане Германии участвовали в прямых выборах канцлера, они бы отдали за нее 50% голосов, тогда как за лидера СДПГ готовы голосовать 25%. При этом еще 16% не поддержали ни одного из них.

Также большинство немцев считают, что теледебаты, которые состоятся в воскресенье, непосредственно повлияют на исход предстоящих выборов. Среди опрошенных 10% полагают, что влияние дебатов будет очень значительным, еще 20% считают, что оно будет достаточно сильным. Более 50% ожидают, что это влияние окажется небольшим. Только 14% граждан решили, что теледебаты не окажет никакого эффекта.

Федеральные выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство и выдвинут канцлер Германии, пройдут 24 сентября.