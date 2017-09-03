Эксперт: БРИКС – образец взаимодействия для развивающихся стран

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Быстрый подъем государств БРИКС изменило экономическую карту мира, их взаимодействие является образцом для стран с формирующимися и развивающимися рынками, считает научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая (АОНК) Ли Цзяньминь.

"Важность сотрудничества стран БРИКС заключается в том, что оно рассматривается как попытка развивающихся стран и экономических субъектов с нарождающимися рынками на основе равноправия совместно работать над противодействием вызовам, решением проблем развития и планированием перспективы развития", — сказала эксперт в интервью агентству "Синьхуа".

Механизм сотрудничества стран БРИКС был создан в 2006 году. По данным Министерства коммерции КНР, в первом десятилетии работы этого механизма доля совокупного объема экономик стран союза в глобальной экономике выросла с 12 до 23%, их доля в международной торговле — с 11 до 16%, а доля в общем объеме внешних инвестиций в глобальном масштабе — с 7 до 12%.

По мнению эксперта, страны БРИКС играют все большую роль в продвижении реформы механизма глобального управления.

Как отмечал министр иностранных дел Китая Ван И, эти государства выступают в роли "ускорителя" взаимодействия стран с нарождающимися рынками и развивающимися государствами, "стабилизатора" международной обстановки" и "акселератора" реформ международного порядка.

Ли Цзяньминь подчеркнула, что странам БРИКС следует усиливать сопряжение программ экономического развития, добросовестно осуществлять обнародованную в 2015 году стратегию экономического партнерства и активно продвигать сотрудничество в таких важных сферах, как торговля, инвестирование, обрабатывающая промышленность, энергетика, научно-технические инновации, финансы и инфраструктурная взаимосвязанность.

"Если это будет сделано, то мы выйдем на новый путь глобального управления, базирующегося на принципах общего выигрыша, совместного обсуждения, строительства и пользования", — констатировала собеседница агентства.