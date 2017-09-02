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В мире

Пушков рассказал, кто вынуждает Данию выступить против "Северного потока-2"

23:1402.09.2017
(обновлено: 23:21 02.09.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАлексей Пушков. Архивное фотоАлексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что правительство Дании подготовило законопроект, который может помешать строительству газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.

Рабочий подготовливает трубы для строящегося газопровода Северный поток (Nord Stream) к погрузке на судно доставки. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Санкции США не помешают реализовать "Северный поток-2", заявил "Газпром"
"Заговор против "Северного потока-2": теперь в него вовлекают Данию. Ее правительство "встревожилось" только после санкций США", — написал парламентарий в Twitter. Он отметил, что источник давления очевиден.

Рука Вашингтона

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT также выразил уверенность, что на Данию в вопросе прокладки магистрали оказывают давление внешние политические силы.

"Я думаю, что дело не в Дании. Здесь видна рука американцев. Они пытаются всевозможными способами сорвать строительство "Северного потока — 2", — подчеркнул сенатор. Он напомнил, что давление оказывалось не только на Копенгаген, но и на Варшаву.

"Но, думаю, все это пройдет, потому что альтернативы "Северному потоку — 2" нет", — отметил парламентарий. Он выразил надежду, что благоразумие в конечном итоге победит и Дания будет действовать исходя из своих интересов.

"В Северном море норвежский газ иссякает, его уже не хватает. То же самое касается британского. А американский сжиженный газ намного дороже. Поэтому рано или поздно здравомыслящие страны будут действовать согласно своим интересам, а не интересам США", — заявил сенатор. По его словам, если Дания все же прекратит строительство "Северного потока-2", Россия будет рассматривать прокладку газопровода по другому маршруту.

Суть законопроекта

Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Новак: "Северный поток — 2" построят в срок, несмотря на санкции США
Ранее газета Politiken сообщила, что датское правительство направило на обсуждение в соответствующие органы законопроект, предусматривающий запрет на строительство трубопроводов типа "Северного потока-2" в территориальных водах страны в том случае, если оно противоречит интересам страны в сфере международной политики и безопасности.

"По нашим оценкам, решение об отказе от строительства трубопровода в наших территориальных водах лучше всего принимать на министерском уровне", — сказано в комментариях к документу.

Как пишет датское издание, решениями по такого рода проектам в настоящее время занимается Датское энергетическое агентство. Если закон будет принят, этот вопрос перейдет в компетенцию министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что отношение министров к подобным проектам должно основываться на "свободном политическом решении", которое будет учитывать "европейские интересы и интересы альянса", а также "общие стратегические интересы".

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе
Чижов: строительство новых газопроводов вряд ли прервет украинский транзит

Дания под давлением

Газета пишет, что Дания оказалась "под давлением" по вопросу прокладки трубопровода, так как Германия хотела бы, чтобы она разрешила строительство "Северного потока-2", в то время как страны Балтии и Польша выступают против.

Одним из главных противников нового газопровода является Эстония. Так, июле в Министерстве окружающей среды страны заявили, что прокладка газопровода может нанести вред тюленям, обитающим в Финском заливе.

Кроме того, в 2016 году премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы написали письмо в Еврокомиссию, в котором выступили против строительства "Северного потока-2".

"Он серьезно повлияет на развитие рынка газа и на маршруты его перевозки в регионе, в особенности на транзитный путь через Украину", — говорилось в тексте послания.

В то же время ряд стран ЕС занимает противоположную позицию. Так, в августе глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн выступили с критикой против новых американских санкций. Они подчеркнули, что строительство "Северного потока-2" отвечает интересам Евросоюза.

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕС добился вывода из-под санкций части энергопроектов с участием России

Американские санкции

Противники строительства "Северного потока-2" активизировались после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить санкции против лиц, инвестирующих в строительство российских экспортных трубопроводов. Кроме того, Вашингтон сможет штрафовать фирмы, которые поставляют технологии для реализации энергопроектов. Некоторые эксперты в связи с этим выразили мнение, что новые шаги Соединенных Штатов серьезно затормозят строительство "Северного потока-2".

Тем не менее, начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников заявил, что американские санкции не помешают прокладке газопровода.

"Настолько размытый законопроект, что на сегодняшний момент даже западные юридические компании не могут дать четкого ответа на вопрос, что можно, а что нельзя. По предварительной оценке, он никоим образом не сокращает возможность заимствования в целом "Газпромом" на внешних рынках", — отметил Иванников.

Что такое "Северный поток-2"

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Европейцы готовы присягнуть американским газовым компаниям
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Европу через Балтийское море общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких государств, расположенных вдоль берегов Балтики. В их числе Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. В соответствии с конвенцией Эспо в международных консультациях по проекту приняли участие Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" была создана компания Nord Stream 2 AG.

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