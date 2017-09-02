"Вы захотите переехать в Тасманию". Южное сияние в фотографиях очевидцев

В последнюю неделю лета жители штата Тасмания могли увидеть в небе свою собственную версию полярного. Пользователям соцсетей удалось запечатлеть эту красоту и поделиться ею с миром.