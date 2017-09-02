Слишком несговорчивый и активный: мэра Даугавпилса отправили в отставку

РИГА, 2 сен – РИА Новости. Мэр второго по величине города Латвии — Даугавпилса — Андрей Элксниньш, который занял эту должность после прошедших по всей стране муниципальных выборов в начале июня, в субботу на внеочередном заседании городской думы был отправлен в отставку: представитель партии "Согласие", защищающей интересы русскоязычного населения Латвии, оказался слишком несговорчивым и активным для этого города.
Даугавпилчанин из Риги
Амбиций Элксниньша маленький Даугавпилс удовлетворить не мог, и поэтому после окончания школы он отправился в Ригу, где поступил в Академию полиции. Работал следователем, затем перешел в частный сектор — стал юристом, позже адвокатом. К этому моменту его уже стала активно интересовать политика. Молодой, энергичный, амбициозный — он был интересен многим политическим партиям, но свой выбор остановил на "Согласии" — левоцентристской политической силе.
Проблема "Cогласия" заключалась в том, что, регулярно одерживая победу на парламентских выборах, она все равно оставалась в оппозиции. У партии в латышских СМИ был сформирован определенный образ — "прокремлевской". Связано это было с несколькими моментами. Во-первых, партия пользовалась поддержкой русскоязычного населения Латвии, которое составляет порядка 40% от населения страны. Во-вторых, "Согласие" имеет договор о сотрудничестве с "Единой Россией".
И полетели головы
Вступив в ряды "Согласия", Элксниньш без труда избрался в Сейм. Его ораторские способности, умение быстро принимать решения и молодость помогли ему стать одним из самых ярких депутатов парламентской фракции партии. Он работал в юридической комиссии Сейма, занимался проблемами правоохранительных органов, часто давал интервью.
Решение возглавить список "Согласия" на выборах в Даугавпилсе эксперты считают логичным. Элксниньш отлично подходил: вырос в городе, знал его особенности, при этом был новым лицом на городской политической арене. К тому же в последнее время он возглавлял Ассоциацию крупных городов Латвии.
Элксниньш же начал свою деятельность на посту с увольнения ряда чиновников.
Так, например, он решил отстранить от должности многолетнего руководителя Даугавпилсской полиции Владимира Гудаковского. У мэра возникли сомнения в том, что он честно выполняет свои обязанности.
Затем Элксниньш начал активную ревизию практически всех муниципальных структур и предприятий. Многим это не понравилось.
Ему сказали: "Притормози"
Источники РИА Новости считают, что именно в этот момент поддержавшие Элксниньша в думе депутаты обратились к нему с предложением сбавить обороты и остановить "чистки". Мэр отказался. Это, вероятно, и привело отказу его бывших союзников поддерживать его кандидатуру.
"Даугавпилс — город небольшой. Население около 90 тысяч человек. Все друг друга знают. Элксниньш же начал слишком активные кадровые перестановки, за что и поплатился. В этом городе есть свои правила, которые Элксниньш попытался нарушить", — сказал источник.
Нажил себе Элксниньш врагов и среди "патриотически настроенных" сил. Он, как и мэр Риги, начал общаться с жителями города не только на латышском, но еще на русском и латгальском языках, чем вызвал недовольство Центра государственного языка. Это учреждение решило оштрафовать градоначальника за использование русского.
Тем не менее, путь Элксниньша в качестве мэра Даугавпилса, начавшийся так ярко, закончился очень скоро. В субботу большинство депутатов думы поддержали его отставку. Сам теперь уже экс-мэр написал обращение в Facebook к своим сторонникам.
"Дорогие даугавпилчане! Вы самые лучшие! Спасибо за фантастическую поддержку! Скажем все вместе НЕТ КОРРУПЦИИ! Мы должны бороться за свою страну! Мы должны сами выбирать мэров и президентов! Вместе мы можем бороться. Я никуда не ухожу", — заявил он, имея в виду, что останется в думе и будет работать депутатом в оппозиции.
Дозвониться до самого экс-мэра РИА Новости пока не удалось, но можно предположить, что даже в оппозиции Андрей Элксниньш не останется незамеченным. Во всяком случае, весь его предыдущий политический опыт об этом свидетельствует.