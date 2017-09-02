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В мире

Слишком несговорчивый и активный: мэра Даугавпилса отправили в отставку

16:5102.09.2017
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CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu svinīgais solījumsАндрей Элксниньш. Архивное фотоАндрей Элксниньш. Архивное фото
CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu svinīgais solījums

РИГА, 2 сен – РИА Новости. Мэр второго по величине города Латвии — Даугавпилса — Андрей Элксниньш, который занял эту должность после прошедших по всей стране муниципальных выборов в начале июня, в субботу на внеочередном заседании городской думы был отправлен в отставку: представитель партии "Согласие", защищающей интересы русскоязычного населения Латвии, оказался слишком несговорчивым и активным для этого города.

Даугавпилчанин из Риги

Каменный мост через реку Даугаву в Риге. Латвия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мэр Даугавпилса намерен и дальше общаться с горожанами по-русски
Андрей Элксниньш считает себя даугавпилчанином, хотя родился в Риге. В трехлетнем возрасте вместе с отцом он переехал из столицы во второй по величине город Латвии. Здесь он провел детство, окончил школу и, как он сам однажды сказал журналистам, сформировался как личность.

Амбиций Элксниньша маленький Даугавпилс удовлетворить не мог, и поэтому после окончания школы он отправился в Ригу, где поступил в Академию полиции. Работал следователем, затем перешел в частный сектор — стал юристом, позже адвокатом. К этому моменту его уже стала активно интересовать политика. Молодой, энергичный, амбициозный — он был интересен многим политическим партиям, но свой выбор остановил на "Согласии" — левоцентристской политической силе.

Проблема "Cогласия" заключалась в том, что, регулярно одерживая победу на парламентских выборах, она все равно оставалась в оппозиции. У партии в латышских СМИ был сформирован определенный образ — "прокремлевской". Связано это было с несколькими моментами. Во-первых, партия пользовалась поддержкой русскоязычного населения Латвии, которое составляет порядка 40% от населения страны. Во-вторых, "Согласие" имеет договор о сотрудничестве с "Единой Россией".

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Риге оштрафовали школу за использование русского языка, сообщили СМИ
Но если в правительство партию не берут, то в Рижской думе она на протяжении уже восьми лет имеет стабильное большинство. Лидер "Согласия" Нил Ушаков — первый в истории этнический русский, который стал мэром Риги. При этом, если верить соцопросам, он еще и самый популярный мэр Риги в истории страны.

И полетели головы

Вступив в ряды "Согласия", Элксниньш без труда избрался в Сейм. Его ораторские способности, умение быстро принимать решения и молодость помогли ему стать одним из самых ярких депутатов парламентской фракции партии. Он работал в юридической комиссии Сейма, занимался проблемами правоохранительных органов, часто давал интервью.

Решение возглавить список "Согласия" на выборах в Даугавпилсе эксперты считают логичным. Элксниньш отлично подходил: вырос в городе, знал его особенности, при этом был новым лицом на городской политической арене. К тому же в последнее время он возглавлял Ассоциацию крупных городов Латвии.

Виды Черногории. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Черногорский журналист раскритиковал статью Telegraph о "русском следе"
Избиратель ему поверил, отдав свои голоса "Согласию" и свергнув таким образом с поста давно обосновавшегося там лидера Латгальской региональной партии Яниса Лачплесиса. Тогда-то эксперты и предположили, что удержаться на посту Элксниньшу будет непросто: политические оппоненты слишком сильны, а такие победы не прощают. Кроме того, Даугавпилс — город специфический, многие вопросы здесь решаются по знакомству, эксперты утверждают, что кумовство и коррупция в городе распространены так, как нигде в Латвии.

Элксниньш же начал свою деятельность на посту с увольнения ряда чиновников.

Так, например, он решил отстранить от должности многолетнего руководителя Даугавпилсской полиции Владимира Гудаковского. У мэра возникли сомнения в том, что он честно выполняет свои обязанности.

Здание городской думы в Даугавпилсе. Архивное фото
© Фото : Edgars Košovojs
Мэр Даугавпилса получил "черную метку" за ответ на русском языке
Узнав, что его деятельность намерены проверить, вооруженный Гудаковский заперся в кабинете. На место приехал спецназ. Полицейского начальника пришлось отстранять от занимаемой должности буквально силой.

Затем Элксниньш начал активную ревизию практически всех муниципальных структур и предприятий. Многим это не понравилось.

Ему сказали: "Притормози"

Источники РИА Новости считают, что именно в этот момент поддержавшие Элксниньша в думе депутаты обратились к нему с предложением сбавить обороты и остановить "чистки". Мэр отказался. Это, вероятно, и привело отказу его бывших союзников поддерживать его кандидатуру.

"Даугавпилс — город небольшой. Население около 90 тысяч человек. Все друг друга знают. Элксниньш же начал слишком активные кадровые перестановки, за что и поплатился. В этом городе есть свои правила, которые Элксниньш попытался нарушить", — сказал источник.

Нажил себе Элксниньш врагов и среди "патриотически настроенных" сил. Он, как и мэр Риги, начал общаться с жителями города не только на латышском, но еще на русском и латгальском языках, чем вызвал недовольство Центра государственного языка. Это учреждение решило оштрафовать градоначальника за использование русского.

Каменный мост через реку Даугаву в Риге. Латвия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мэр Даугавпилса намерен и дальше общаться с горожанами по-русски
В Латвии только один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного. В Центре государственного языка считают, что государственные и муниципальные чиновники не должны использовать иностранные языки в общении с населением. Элксниньш же заявил, что делать это не перестанет, а Центру посоветовал заняться чем-то полезным.

Тем не менее, путь Элксниньша в качестве мэра Даугавпилса, начавшийся так ярко, закончился очень скоро. В субботу большинство депутатов думы поддержали его отставку. Сам теперь уже экс-мэр написал обращение в Facebook к своим сторонникам.

"Дорогие даугавпилчане! Вы самые лучшие! Спасибо за фантастическую поддержку! Скажем все вместе НЕТ КОРРУПЦИИ! Мы должны бороться за свою страну! Мы должны сами выбирать мэров и президентов! Вместе мы можем бороться. Я никуда не ухожу", — заявил он, имея в виду, что останется в думе и будет работать депутатом в оппозиции.

Дозвониться до самого экс-мэра РИА Новости пока не удалось, но можно предположить, что даже в оппозиции Андрей Элксниньш не останется незамеченным. Во всяком случае, весь его предыдущий политический опыт об этом свидетельствует.

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