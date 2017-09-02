Мэра второго по величине города Латвии уволили после трех месяцев работы

РИГА, 2 сен — РИА Новости. Мэр второго по величине города Латвии — Даугавпилса — Андрей Элксниньш, который в субботу на внеочередном заседании городской думы был отправлен в отставку, слишком активно начал "зачищать" старые кадры, за что и поплатился, сообщил РИА Новости источник в мэрии.

Элксниньш — представитель партии "Согласие", которая занимается в том числе и вопросами защиты русскоязычного населения Латвии. Он занял пост мэра города после муниципальных выборов, состоявшихся в начале июня этого года.

По словам источника, победа "Согласия" и утверждение Элксниньша мэром Даугавпилса стали неожиданностью для его политических оппонентов в городе. К тому же Элксниньш начал свою деятельность на посту с увольнения ряда чиновников, а затем запустил активную ревизию практически всех муниципальных структур и предприятий.

"Даугавпилс — город небольшой. Население около 90 тысяч человек. Все друг друга знают. Элксниньш же начал слишком активные кадровые перестановки, за что и поплатился. В этом городе есть свои правила, которые Элксниньш попытался нарушить", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, в какой-то момент поддержавшие Элксниньша в думе депутаты обратились к нему с предложением сбавить обороты и остановить "чистки". Мэр отказался, что, вероятно и привело к тому, что его бывшие союзники отказались поддерживать его кандидатуру.

РИА Новости пока не располагает комментариями Андрея Элксниньша.