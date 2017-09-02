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В мире

В Одессе неизвестные устроили стрельбу и сообщили о минировании аэропорта

15:1602.09.2017
(обновлено: 15:17 02.09.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции. Архивное фотоСотрудники Украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о минировании одесского международного аэропорта и о подозрительном дипломате в центре города, в то время как в Одессе в субботу празднуют День города; кроме того, ночью на Куликовом поле в ходе стрельбы был ранен одессит, сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

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© AFP 2017 / Sergei Supinsy
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В субботу днем в полицию поступили сообщения от неизвестных, что в международном аэропорту "Одесса" заложена взрывчатка, и о том, что возле входа напротив улицы Преображенской в центре города стоит черный полуоткрытый дипломат черного цвета.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебной собакой. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта", — сообщает полиция Одесской области на своем сайте.

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То же касается сообщения о подозрительном дипломате — специалисты, кинологи и взрывотехники выехали на место, эвакуируют жителей дома, проводят проверку.

Кроме того, полиция сообщает, что в ночь на субботу на Куликовом поле произошла стрельба: двое неизвестных два раза выстрелили из травматического оружия в 30-летнего одессита. Как сообщил полиции сам пострадавший, у него случился конфликт с двумя неизвестными, когда он проходил через Куликово поле. Те выстрелили в него и убежали. По данному факту открыто уголовное дело по статье "умышленное средней тяжести телесное повреждение", где предусмотрено наказание от исправительных работ до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

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