МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Группа исследователей из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании предложила миллион долларов тому, кто сможет разгадать старинную шахматную загадку.

Так называемая "задача о восьми ферзях" известна с 1850 года. Ее суть заключается в том, чтобы расставить на стандартной шахматной доске в 64 клетки восемь ферзей таким образом, чтобы ни один из них не атаковал другого.

Эту задачу может решить и человек, а при усложнении условий (то есть увеличении размера поля и количества фигур), с головоломкой справляется компьютер. Однако, когда размер доски увеличивается до 1000 на 1000 клеток, программа зависает.

Поэтому учёные предложили всем желающим попробовать себя и придумать алгоритм для решения задачи или же доказать, что его нет в принципе. По мнению исследователей, тот, кто сможет написать подобную программу, будет способен адаптировать ее и для решения других важных проблем.