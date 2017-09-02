В Киеве сообщили о появлении Порошенко на людях после заявлений о покушении

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко после информации о якобы готовящемся на него покушении появился в супермаркете, сообщил волонтер украинского сайта "Миротворец", который стал очевидцем появления президента, и опубликовал соответствующее видео.

На кадрах видно, что человек, похожий на президента Порошенко, стоит возле супермаркета и фотографируется с гражданами, после чего в сопровождении охраны садится в Mersedes. При этом президент появился на публике не в официальной одежде, как обычно, а в футболке и штанах.

Обычно Порошенко можно увидеть только на официальных мероприятиях и в строгой одежде, подобный выход в люди является крайней редкостью. Так, летом минувшего года СМИ писали, что его якобы видели в аптеке в Испании.

Когда было сделано видео у супермаркета и из какого города, очевидец не уточняет. Запись опубликована ночью 2 сентября.

Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в харьковском областном управлении Службы безопасности Украины сообщило, что аноним заявил о спланированном покушении на Порошенко во время состоявшегося накануне визита в Харьковскую область. Правоохранители завели дело по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.