Кличко проверил состояние Киевских дорог, прокатившись на мотоцикле

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко прокатился по городу на мотоцикле, чтобы проинспектировать ремонт дорог.
Кличко также разместил видео, на котором видно, как он в шлеме и кожаной куртке ездит по городу. На одном из участков дороги он остановился и рассказал, что он не в первый раз так проверяет дороги. "Такие рабочие поездки ночью", — сказал мэр.
Ранее Кличко неоднократно видели в городе на велосипеде, он сам садился на этот вид транспорта, чтобы агитировать киевлян следовать его примеру.