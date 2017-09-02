Кличко проверил состояние Киевских дорог, прокатившись на мотоцикле

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко прокатился по городу на мотоцикле, чтобы проинспектировать ремонт дорог.

"С удовольствием протестировал вчера поздно вечером обновленный Воздухофлотский проспект. На мотоциклах, с главой "Киевавтодора". На двух колесах лучше чувствуешь качество дороги, как сделан ремонт. И мы время от времени делаем такие выезды. А Воздухофлотский наконец стал красивым и комфортным. Работаем дальше", — написал Кличко в субботу на своей странице в Facebook

Кличко также разместил видео, на котором видно, как он в шлеме и кожаной куртке ездит по городу. На одном из участков дороги он остановился и рассказал, что он не в первый раз так проверяет дороги. "Такие рабочие поездки ночью", — сказал мэр.

Ранее Кличко неоднократно видели в городе на велосипеде, он сам садился на этот вид транспорта, чтобы агитировать киевлян следовать его примеру.