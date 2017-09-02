Постпред России пообещал не допустить ухудшения отношений с США в ООН

ООН, 2 сен – РИА Новости. Россия не намерена проецировать двусторонние отношения с США на решение важных международных проблем в ООН. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя в интервью российским СМИ.

"Отношения между нашими странами находятся на непозволительно низком уровне. Это, безусловно, не добавляет позитива не только непосредственно нашим отношениям, но и международной обстановке", — сообщил Небензя. Отношения с делегацией США в ООН дипломат оценил как "очень деловые", а Совет Безопасности ООН назвал "одной из немногих площадок, где мы вообще сотрудничаем с США".

"Мы это делаем потому, что это необходимо. Мы выше этого, выше сведения счетов. Мы не хотим никому показывать и доказывать что-то или обижаться и проецировать наши двусторонние отношения на решение гораздо более важных для мира и безопасности вопросов", — заявил российский постпред.

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Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. США потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что меры США по ограничению деятельности российских дипломатов коснутся сотрудников или имущества постоянного представительства РФ при ООН, Небензя отметил, что представители миссии не занимаются вопросами двустороннего сотрудничества с США.

"Поэтому я бы не стал вписывать нас в то, что сейчас происходит у нас на двустороннем треке", — подчеркнул Небензя.