Постпред России пообещал не допустить ухудшения отношений с США в ООН

ООН, 2 сен – РИА Новости. Россия не намерена проецировать двусторонние отношения с США на решение важных международных проблем в ООН. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя в интервью российским СМИ.
"Мы это делаем потому, что это необходимо. Мы выше этого, выше сведения счетов. Мы не хотим никому показывать и доказывать что-то или обижаться и проецировать наши двусторонние отношения на решение гораздо более важных для мира и безопасности вопросов", — заявил российский постпред.
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Отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что меры США по ограничению деятельности российских дипломатов коснутся сотрудников или имущества постоянного представительства РФ при ООН, Небензя отметил, что представители миссии не занимаются вопросами двустороннего сотрудничества с США.
"Поэтому я бы не стал вписывать нас в то, что сейчас происходит у нас на двустороннем треке", — подчеркнул Небензя.