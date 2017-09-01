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В мире

Посольство РФ подтвердило заинтересованность Москвы в обновлении "Собибора"

Сюжет:
Ситуация вокруг проекта "Собибор" (13)
20:2901.09.2017
(обновлено: 20:30 01.09.2017)
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© AP PhotoПамятник жертвам нацистского режима на территории лагеря смерти Собибор в Польше. Архивное фотоПамятник жертвам нацистского режима на территории лагеря смерти Собибор в Польше. Архивное фото
© AP Photo

ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Варшаве опровергло утверждения польской стороны о том, что Россия не была заинтересована в проекте создания Музея-места памяти в Собиборе или выразила желание присоединиться к нему только в начале 2016 года. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Утверждения о том, что Россия не была заинтересована в проекте создания Музея-места памяти в Собиборе или выразила желание присоединиться к нему только в начале 2016 года, противоречат фактам. Российская сторона в ответ на соответствующее приглашение Правительства Польши неоднократно и недвусмысленно подтверждала заинтересованность в подключении к проекту и предоставляла всю необходимую информацию о своем возможном участии в его финансировании и разработке", — говорится в заявлении.

Табличка при входе в лагерь смерти Собибор
© Фото : public domain
Польша пригласила Россию на мероприятия к 75-летию восстания в Собиборе
В посольстве пояснили, что в январе 2013 года первый заместитель министра культуры и национального наследия Польши в письме на имя посла России в Польше подчеркнул важность сохранения памяти о героизме советских узников лагеря и пригласил посла на встречу, посвященную объявлению конкурса на архитектурно-художественную концепцию музея.

21 марта 2014 года он же и государственный секретарь в канцелярии председателя Совета министров Польши письмом на имя посла России в Польше от имени польского правительства официально пригласили российскую сторону принять участие в международном проекте создания музея в Собиборе. В письме среди предполагаемых сфер сотрудничества указывались финансовая поддержка и участие в подготовке музейной экспозиции.

В июле 2014 года посольство РФ передало польской стороне для будущего Музея копии документов из государственных архивов Российской Федерации, что рассматривалось как начало практического взаимодействия в реализации проекта.

В посольстве также рассказали, что 14 ноября 2014 года посол России в Польше в письме первому заместителю министра культуры и национального наследия и государственному секретарю в Канцелярии председателя Совета министров Польши официально проинформировал о желании российской стороны участвовать в проекте создания нового Музея – места памяти в Собиборе.

Член Российского совета по международным делам, Чрезвычайный и Полномочный Посол России Петр Стегний. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Посол рассказал об участии России в обновлении музея в Собиборе
В ответном письме была выражена благодарность за последовательный и однозначный интерес России к проекту и сообщил, что если российская сторона выразит готовность перечислить финансовые средства и включиться в работу Международного управляющего комитета (МУК), состоящего из представителей стран-доноров, то этот вопрос будет вынесен польской стороной на утверждение комитета.

Лагерь смерти на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв. Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея-места памяти в Собиборе в 2013 году.

Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Однако в июле поступило официальное сообщение из Варшавы, что на состоявшемся 12-13 июня заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе.

МИД РФ выразил разочарование в связи с таким решением и назвал отказ в присоединении России к участию в проекте "аморальным с точки зрения исторической памяти".

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