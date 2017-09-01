ОПЕК удивлен, что ураган "Харви" не поддержал цены на нефть

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ОПЕК удивлен, что ураган "Харви", обрушившийся в конце прошлой недели на побережье Мексиканского залива США и приведший к масштабному наводнению в штатах Техас и Луизиана, не подтолкнул мировые цены на нефть к росту, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных делегатов в картеле.
"Кажется, что никакое событие особо не подтолкнет цены на нефть", — цитирует агентство слова одного из своих собеседников, пораженного тем, что ураган "Харви" не повлиял на ситуацию.
"Это действительно очень странно. За последние десять лет настроения на рынке сильно изменились", — цитирует агентство слова другого представителя ОПЕК, который был удивлен, что цены на нефть снизились на этой неделе, не обратив внимание на резко упавший уровень добычи в Ливии, вызванный беспорядками в стране.
По состоянию на 19.15 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45% — до 52,63 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,44% — до 47,02 доллара за баррель.