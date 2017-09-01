ОПЕК удивлен, что ураган "Харви" не поддержал цены на нефть

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ОПЕК удивлен, что ураган "Харви", обрушившийся в конце прошлой недели на побережье Мексиканского залива США и приведший к масштабному наводнению в штатах Техас и Луизиана, не подтолкнул мировые цены на нефть к росту, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных делегатов в картеле.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории Нового Орлеана. При этом, в отличие от других мощных ураганов, прошедших в прошлом в США, к примеру, той же "Катрины", после "Харви" нефтяные котировки не выросли. Агентство отмечает, что трейдеров стало больше интересовать то, как повреждение нефтеперерабатывающей инфраструктуры на побережье повлияет на спрос на нефть, чем непосредственный удар по поставкам из-за сокращения нефтедобычи в США.

"Кажется, что никакое событие особо не подтолкнет цены на нефть", — цитирует агентство слова одного из своих собеседников, пораженного тем, что ураган "Харви" не повлиял на ситуацию.

"Это действительно очень странно. За последние десять лет настроения на рынке сильно изменились", — цитирует агентство слова другого представителя ОПЕК, который был удивлен, что цены на нефть снизились на этой неделе, не обратив внимание на резко упавший уровень добычи в Ливии, вызванный беспорядками в стране.

Ураган "Харви" вывел из строя более четверти нефтеперерабатывающих мощностей США, сообщило ранее в пятницу минэнерго страны. При этом добыча нефти на шельфе Мексиканского залива по данным четверга снижена на 13,49% или 236,115 тысячи баррелей в сутки, добыча газа — на 17,64% или на 568,09 миллиона кубических футов в сутки (около 16 миллионов кубометров).

По состоянию на 19.15 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45% — до 52,63 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,44% — до 47,02 доллара за баррель.