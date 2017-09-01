Переговоры Косачева, генсека МПС и де Мистуры пройдут в Женеве 5 сентября

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Переговоры в Женеве по возможному участию парламентариев в сирийском урегулировании запланированы на 5 сентября, заявил в пятницу РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее Косачев сообщил, что 13 сентября он, генсек Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура проведут переговоры в Женеве. Затем прозвучала дата 4 сентября.

"В итоге переговоры запланированы на 5 сентября", — уточнил Косачев, который занимает пост замглавы МПС и возглавляет в организации рабочую группу по сирийскому досье.

Косачев ранее сообщил, что стороны намерены провести консультации о возможном использовании потенциала многосторонней парламентской дипломатии в интересах мирного процесса в Сирии.

После этого может обсуждаться вопрос о поездке делегации МПС в Сирию, пояснил парламентарий. Изначально предполагалось, что такая поездка может состояться в конце августа — начале сентября.