Из-за пожара на ереванском химзаводе "Наирит" возбуждено дело

Пожар на химзаводе Наирит в Ереване, Армения. 28 августа 2017

Пожар на химзаводе Наирит в Ереване, Армения. 28 августа 2017

ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Уголовное дело возбуждено в пятницу в связи с пожаром на ереванском химзаводе "Наирит", сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Пожар на заводе "Наирит" начался 28 августа, ему была присвоена вторая степень сложности. На месте работали более 100 спасателей, пожарные и сотрудники групп Центра кризисного управления. В тот же день пожар был локализован. В спасательной службе МЧС Армении сообщили, что горели четыре резервуара с лак-этинолем. Пожар был окончательно ликвидирован 30 августа.

"Первого сентября шенгавитским отделом следственного управления СК по Еревану возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся или горючих веществ", — отмечается в сообщении.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

По данным пресс-службы, разработаны рабочие версии и осуществляются следственные мероприятия для установления причин возгорания.