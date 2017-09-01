Из-за пожара на ереванском химзаводе "Наирит" возбуждено дело

ЕРЕВАН, 1 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Уголовное дело возбуждено в пятницу в связи с пожаром на ереванском химзаводе "Наирит", сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
"Первого сентября шенгавитским отделом следственного управления СК по Еревану возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил хранения легковоспламеняющихся или горючих веществ", — отмечается в сообщении.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.
По данным пресс-службы, разработаны рабочие версии и осуществляются следственные мероприятия для установления причин возгорания.