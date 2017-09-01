СМИ: спецслужбы США предупреждали об угрозе левых радикалов с 2016 года

Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

Ультраправые собираются возле памятника Роберту Ли во время протестов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ФБР и министерство национальной безопасности (МНБ) США с апреля 2016 года предупреждали местные власти о риске нападений со стороны леворадикальных групп, известных как "антифа", пишет издание Politico со ссылкой на внутриведомственные документы, оказавшиеся в распоряжении газеты.

МНБ причислило деятельность групп к "актам насилия, связанным с внутренним терроризмом" и предупреждало, что их столкновения с правыми радикалами могут привести к жертвам.

Ведомство основывалось на данных, согласно которым "радикальные анархисты" выступали зачинщиками беспорядков на митингах и подозревались в нападениях на полицейских, представителей властей и политические организации.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, рост активности левых радикалов был зафиксирован во время президентской гонки.

После избрания президентом США Дональда Трампа "антифа" избрали своей главной целью сторонников республиканца, в том числе тех из них, кто принадлежит к националистическим группам. В свою очередь правые радикалы, отвечая на действия оппонентов, также стали все чаще прибегать к насилию.

Столкновения имели место в штатах Техас, Калифорния, Орегон и других еще до событий в Шарлоттсвилле. Новые акции ожидаются в течение ближайших месяцев во Флориде, Миссури, Орегоне и Техасе. Особую озабоченность властей вызывает ситуация в штатах, где разрешено ношение огнестрельного оружия.

Ультраправые 12 августа собрались в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии.

Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.