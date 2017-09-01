СМИ: спецслужбы США предупреждали об угрозе левых радикалов с 2016 года

17:0401.09.2017
(обновлено: 17:25 01.09.2017)
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ФБР и министерство национальной безопасности (МНБ) США с апреля 2016 года предупреждали местные власти о риске нападений со стороны леворадикальных групп, известных как "антифа", пишет издание Politico со ссылкой на внутриведомственные документы, оказавшиеся в распоряжении газеты.
МНБ причислило деятельность групп к "актам насилия, связанным с внутренним терроризмом" и предупреждало, что их столкновения с правыми радикалами могут привести к жертвам.
Ведомство основывалось на данных, согласно которым "радикальные анархисты" выступали зачинщиками беспорядков на митингах и подозревались в нападениях на полицейских, представителей властей и политические организации.
По словам неназванного высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, рост активности левых радикалов был зафиксирован во время президентской гонки.
После избрания президентом США Дональда Трампа "антифа" избрали своей главной целью сторонников республиканца, в том числе тех из них, кто принадлежит к националистическим группам. В свою очередь правые радикалы, отвечая на действия оппонентов, также стали все чаще прибегать к насилию.
Столкновения имели место в штатах Техас, Калифорния, Орегон и других еще до событий в Шарлоттсвилле. Новые акции ожидаются в течение ближайших месяцев во Флориде, Миссури, Орегоне и Техасе. Особую озабоченность властей вызывает ситуация в штатах, где разрешено ношение огнестрельного оружия.
Ультраправые 12 августа собрались в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии.
Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.
Сторонники ультраправых протестовали в Шарлоттсвилле против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли.
Столкновения участников акции и их противников, а также первые аресты произошли еще 11 августа, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.
Всего в город для участия в протестах, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".
В субботу, 12 августа акции сторонников ультраправых организаций продолжились и привели к новым столкновениям с их противниками.
На фоне непрекращающихся протестов в группу противников акции ультраправых в центре города врезался автомобиль.
В результате погиб один человек, еще 19 были госпитализированы.
Полиция штата Виргиния предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, который был за рулем этого автомобиля.
Вечером того же дня к западу от Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский самолет, который оказывал поддержку силам, занятым в обеспечении общественной безопасности в городе.
Всего на данный момент из-за столкновений в Шарлоттсвилле погибли три человека: два полицейских, которые были в разбившемся вертолете, и женщина, погибшая из-за наезда автомобиля.
На фоне непрекращающихся протестов в штате действует режим чрезвычайного положения.
По официальным данным, в результате различных инцидентов за эти дни в Шарлоттсвилле пострадали 34 человека.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью в Виргинии трех человек и осудил "вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия со многих сторон".