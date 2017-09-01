Ушаков: корейская проблема будет среди основных тем на саммите БРИКС

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Корейская проблематика будет среди основных тем на саммите БРИКС, в ходе обсуждения могут возникнуть новые идеи и у РФ, и других стран, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) пройдет 4-5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь.

"Корейская проблема наверняка будет в числе основных международных тем, которые лидеры будут обсуждать. И в ходе этого обсуждения, как мне представляется, могут вполне естественно возникнуть какие-то новые идеи, и у нас, и у наших коллег. И эти новые идеи будут обсуждаться, как мне кажется, достаточно плотно и обстоятельно. Возможности для этого есть", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Россия выдвинуть какие-либо новые инициативы для урегулирования ситуации, предложить роль посредника.